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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tüm kurumlar İzmir'de görevleri başında halkımızın yanında

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında halkımızın yanındadır." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.10.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tüm kurumlar İzmir'de görevleri başında halkımızın yanında

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'deki depreme ilişkin tüm kurumların görevleri başında, halkın yanında olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depreme ilişkin açıklamasında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

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