AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul
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