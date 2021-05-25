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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Filiz Kınık Öz   | 25.05.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

İstanbul

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