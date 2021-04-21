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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.04.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de

Ankara

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