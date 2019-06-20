Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.76
BIST 100
94,157.69
Altın
1,390.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ortak yayına katılıyor
logo
Türkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bilal Acar   | 20.06.2019
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi. 

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

'2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona çıktı'

'2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona çıktı'

'Baskılara boyun eğmeyin'

'Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde'

'Alışılmışın dışında bir sosyal hizmet üretiyoruz'

'Alışılmışın dışında bir sosyal hizmet üretiyoruz'
55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
'Devlet koruması altında 14 bin çocuğumuz var'

'Devlet koruması altında 14 bin çocuğumuz var'