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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Gelen tüm ayni bağışlar AFAD ve Bakanlık kanalıyla dağıtılmaktadır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında gelen tüm ayni bağışların, AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla dağıtıldığını bildirdi.

Aylin Dal   | 02.11.2020
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Gelen tüm ayni bağışlar AFAD ve Bakanlık kanalıyla dağıtılmaktadır

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada deprem bölgesinde yürütülen ayni yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Afet bölgelerindeki müdahale çalışmalarının AFAD koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 28 çalışma grubuyla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubunun faaliyetlerini ana çözüm ortağı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer destek çözüm ortaklarıyla sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, gelen tüm ayni bağışların, AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla dağıtıldığı kaydedildi.

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