Euro
8.76
Dolar
7.41
BIST 100
1,087.97
Altın
1,934.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı" Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
logo
Türkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.09.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da araçlarda Kovid-19 denetimi
Çin, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanını 8 ülkeden uçuşlara açtı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

İhracata yönelik devlet yardımı işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek

İhracata yönelik devlet yardımı işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek
TÜBİTAK, 'OZAN' için teknoloji transferine hazırlanıyor

TÜBİTAK, 'OZAN' için teknoloji transferine hazırlanıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki kitabı 'muzır ve müstehcen neşriyat' ilan etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki kitabı 'muzır ve müstehcen neşriyat' ilan etti