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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl süreyle geçerli olacağını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.09.2020
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek

Ankara

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl süreyle geçerli olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.

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