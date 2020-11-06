Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.
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