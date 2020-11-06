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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.11.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi. 

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