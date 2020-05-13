Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Engelliler Haftası'nı işaret diliyle kutladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada yayımladığı videoda işaret dili kullanarak Engelliler Haftası'nı kutladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada yayımladığı videoda işaret dili kullanarak Engelliler Haftası'nı kutladı.
#EngellilerHaftası kutlu olsun.#HayallerEngelsizdir— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) May 13, 2020
Sizleri seviyorum. 🥰 pic.twitter.com/8MYDJcO28U
Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.
Paylaşımında "#HayallerEngelsizdir. Sizleri seviyorum." ifadelerine yer veren Selçuk, işaret dili kullanarak "Engelliler Haftası kutlu olsun. Hayallerde engel yoktur. Sizleri seviyorum." dedi.
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