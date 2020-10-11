Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferansla görüştü.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocukların oluşturduğunu belirterek, "Geleceğimizi, yarınlarımızı evlatlarımız inşa edecek." ifadesini kullandı.
"Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans yoluyla görüştüğünü kaydeden Bakan Selçuk, kız çocuklarının hayallerini konuştuklarını ve fikirlerini aldıklarını aktardı.
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Nüfusumuzun %28’ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı evlatlarımız inşa edecek.#DünyaKızÇocuklarıGünü ’nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla videokonferans yoluyla görüştük; hayallerini konuştuk; fikirlerini aldık. pic.twitter.com/jvb5gbFouC— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 11, 2020