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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yarın yapılacağını açıkladı.

Özcan Yıldırım   | 19.12.2019
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.

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