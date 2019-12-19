Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yarın yapılacağını açıkladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.
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