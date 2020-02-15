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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 15.02.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk

İstanbul

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul’da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Okul Aile Birliği Zirveleri programında konuştu.

Bakan Selçuk, "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık." dedi.

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