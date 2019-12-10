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Ahmet Hakan'ın tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başak Akbulut Yazar   | 10.12.2019
Ahmet Hakan'ın tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Coşkun, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler'den fotoğraflar hakkında bilgi alan Coşkun tercihini, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar Futbolu Heyecanı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamaya sunulan bütün fotoğrafların etkileyici olduğunu kaydeden Ahmet Hakan, "Hepsi yaşadığımız dünyaya ayna tutuyor. Bir anın bize hissettiklerini yansıtıyor. Çok etkilendim, hangisini seçeceğimi bilemedim. Bütün arkadaşları kutluyorum, bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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