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Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 'Ahiler Çarşısı' açıldı

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında açılan çarşıda, farklı mesleklerden esnaf ve zanaatkarlar Selçuklu ve Osmanlı mimarisi şeklindeki çadırlarda tanıtım ve satış yapıyor.

Abdullah Yıldiz   | 17.09.2019
Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 'Ahiler Çarşısı' açıldı

Kırşehir

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ahiler Çarşısı hizmete açıldı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Ahiler Çarşısı'nın açılışının ardından misafirlere ve vatandaşlara Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtıldı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi şeklinde çadırlardan oluşan çarşıda, farklı mesleklerden esnaf ve zanaatkarlar ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapıyor.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ahiliğin manevi ve ahlaki zenginliğin iktisadi ve sosyal bir zeminde inşası ve yaşanması olduğunu belirterek, bu felsefenin gönüllerde uyandırdığı güven ve hürmetin yüzyıllardır eksilmediğini söyledi.

Ahiliğin, toplumun huzur ve esenliği için bireyin erdem ve ahlakla donanmasını hedeflediğini vurgulayan Erkan, "Hilesiz ticareti, meslekte yeterli olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi, saygılı ve yardımsever olmayı, meslek erbabı için şart koşar. Ahi olabilmenin ön şartı meslek sahibi olmaktır." dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Ahiliğin yaşatılması için bu tür çarşıların açılması ve topluma en iyi şekilde yansıtılmasının önemine işaret etti.

Modern yaşamı düzenleyen kuralların temeline bakıldığında Ahiliğin izlerinin bugün de devam ettiğini dile getiren Akın, "Bu da bizlere, Ahiliğin, çağlar üstü bir değerler sistemi olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim, mesleki örgütlenmeler, üretici ve tüketici hakları, ürün ve hizmet standartları, kalite kontrol, çıraklık-kalfalık-ustalık gibi mesleki uygulamalar Ahiliğin günümüze uyarlanmış hallerinden sadece birkaçıdır." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise Ahiliğin başkenti Kırşehir'de bu öğretinin yaşatılması için gayret gösterildiğini, Ahiler Çarşısı'nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, tarihi Uzun Çarşı'da Kırşehir Alışveriş Festivali, farklı mekanlarda Masal Çadırı ve Çocuk Oyun Parkı'nın açılışları da gerçekleştirildi.

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