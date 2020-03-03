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Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak dün helikopterle getirildiği Erzurum'da tedavi altına alınan gümrük personeli Özgür Kavastan da şehit oldu.

Yunus Hocaoğlu   | 03.03.2020
Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu

Erzurum

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Özgür Kavastan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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