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Ağrı'daki buzla kaplı doğa harikası Balık Gölü çözülmeye başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yılın yarısında yüzeyi tamamen donan Balık Gölü'nde baharın gelişiyle çözülen buzlar ve canlanan doğa, güzel görüntüler oluşturuyor.

Abdullah Söylemez   | 24.04.2021
Ağrı'daki buzla kaplı doğa harikası Balık Gölü çözülmeye başladı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'daki buzla kaplı doğa harikası Balık Gölü çözülmeye başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yılın yarısında yüzeyi tamamen donan Balık Gölü'nde baharın gelişiyle çözülen buzlar ve canlanan doğa, güzel görüntüler oluşturuyor. Buz tabakasının çözülmesiyle turkuaz ve yeşilin farklı tonlarına bürünen gölün çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturuyor. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2241 rakımla Türkiye'nin en yüksek gölleri arasında yer alan Balık Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim ilgi çekiyor.

Yüksek rakımı nedeniyle yılın yarısında yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, kışın Eskimo usulü balık avcılığıyla geçimini sağlayan yöre halkını, yazın ise doğaseverleri ağırlıyor.

Özellikle yazın şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen göl, ilkbaharın yaşandığı bugünlerde göçmen kuşlarla şenlendi.

Buz tabakasının çözülmesiyle turkuaz ve yeşilin farklı tonlarına bürünen gölün çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturuyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor

Yaz aylarında çok sayıda doğaseverin kamp ve piknik yapmanın keyfini çıkardığı göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ziyaretçilerden İmdat Özmen, AA muhabirine, Balık Gölü'nün daha fazla bilinmesi ve herkesin gelip bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgedeki yoğunluğun artacağını ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

"Göl özellikle yazın sahip olduğu güzellikleriyle mükemmel bir yer haline geliyor. Kış bölgede çok çetin geçiyor. Nisanın sonlarındayız, göldeki buzlar baharda yavaş yavaş erimeye başlıyor. Karşı tarafta dağlar ile gölün ortasında bulunan 2 ada çok güzel manzaralar ortaya çıkarıyor. Burası bizim için vazgeçilmez bir bölge. Oksijeni, temiz havası ve yazın rengarenk çiçekleriyle gelenin memnun kalıp ayrıldığı bir yer. Ülkede bahar yaşanıyor ama burada gölde daha buzlar var. Buzlar eridiğinde daha güzel manzaralar ortaya çıkıyor."

Ziyaretçilerden Musa Polat da bölgeyi görmek için İstanbul'dan geldiğini, Balık Gölü'nün ilkbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü kaydetti.

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