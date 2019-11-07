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Ağrı'da hava destekli jandarma operasyonunda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 07.11.2019
Ağrı'da hava destekli jandarma operasyonunda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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