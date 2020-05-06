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Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Aykut Karadağ   | 06.05.2020
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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