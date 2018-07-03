Ağrı'da 52 STK temsilcisi çocuklara yönelik saldırıları kınadı

Fotoğraf: AA/Cemil Karip

AĞRI

Ağrı'da faaliyet gösteren 52 sivil toplum kuruluşu, dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünü, düzenlenen basın açıklamasıyla kınadı.

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyelerinden olan 52 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kent merkezinde ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan kızları Leyla Aydemir için bir araya geldi.

Araç konvoyuyla Leyla Aydemir'in kaybolduğu köye gelen grup, burada dün yapılan aramalarda cenazenin bulunduğu yerde inceleme yaptıktan sonra Leyla'nın kaybolduğu köye geçti.

Köyün girişinde gazetecilere ASTOP adına açıklamada bulunan ASTOP Basın Sözcüsü Ömer Yıldız, olayı gerçekleştirenlerin en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyledi.

Ağrı'da 18 gündür sürdürülen arama çalışmalarına ASTOP olarak destek verildiğini aktaran Yıldız, "Şehrimizde 18 gündür kayıp olan, dün itibarıyla cenazesine ulaştığımız meleğimiz, dünyalar güzeli Leylamız için bir aradayız. Dün bulundu ama o çoktan melekler katına çıkmıştı. Evet o bulundu ama insanlık çoktan kayıptı. Bizler bulunmasını canlı yayınlarda izledik ama gözlerimizden akan yaşlarla, burkulan yüreğimizle, kahrolarak izledik. İnsanlığın bitişini, değerlerin yerle bir oluşunu hep birlikte izledik. Bir meleğe bu nasıl yapılır, savunmasız, sadece gülen bir çocuğa bu nasıl yapılır diye donduk, yutkunduk. Çaresizliğimiz yakarışa, hüzne, gözyaşına dönüştü. Çocuklarımızın sorularına kaçamak cevaplar verdik." dedi.

Bu olayı gerçekleştirenlerin toplumun kimyasını bozmaya çalışan canavar ruhlular olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Daha birkaç gün önce Ankara Polatlı'da Eylül kızımıza yapılan da bu olaydan farklı değildir. Bizler bu fiilleri yapanların kamuoyuna ifşa edilerek en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bu tedbiri almazsak bu olanlar yarın bir başka çocuğumuzun başına gelecektir. Devlet büyüklerimizden ricamız, toplumu bozan, masum, çoluk çocuk, kadın katleden bu canavarları acilen tecrit edip en ağır cezalara çarptıracak kanuni düzenlemeleri yapmalarıdır. Zira kamu vicdanı ancak bu yasalarla bir nebze rahatlayacaktır."

STK temsilcileri, yapılan basın açıklamasının ardından Leyla Aydemir'in taziyelerinin kabul edildiği eve geçti.

Muhabir: Hüseyin Yıldız