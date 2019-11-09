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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Akdeniz Bölgesi Dış İlişkiler İl Başkanları Toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Ağrı kırsalında hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 09.11.2019
Ağrı kırsalında hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı kırsalında 7 Kasım'da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Ağrı kırsalında hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi