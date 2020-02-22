Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ağrı
Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.
Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.