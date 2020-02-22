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Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor

Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Abdullah Söylemez   | 22.02.2020
Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor

Ağrı

Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.

Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.

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