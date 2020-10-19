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Ağrı dağlarındaki ağaçlarda sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Ağrı'da sonbaharın gelmesiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Abdullah Söylemez   | 19.10.2020
Ağrı dağlarındaki ağaçlarda sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor Fotoğraf: Cemal Çavdar /AA

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Güneykaya Dağları başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor.

Ağrı-Erzurum kara yolunun bulunduğu bölgedeki dağlarda da görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

"Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı"

Doğal güzellikler arasındaki dağlarda pikniğe gelen vatandaşlardan Nusret Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Rengarenk dağlarda gezerken keyif aldıklarını dile getiren Kahraman, "Biz zaman zaman buralara pikniğe geliyoruz. Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Yörede sonbahar ile yaşanan doğal güzellikler, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

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