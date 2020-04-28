Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,242.80
Altın
1,695.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı
logo
Türkiye

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Trump ve Hollywood yıldızlarına maske gönderecek

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.

Abdullah Söylemez   | 28.04.2020
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Trump ve Hollywood yıldızlarına maske gönderecek Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin birçok ülkeye maske ve tıbbi yardımda bulunarak önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan yıldız oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirten Sayan, "ABD Başkanı Donald Trump, New York valisi ve belediye başkanı ile kentteki ünlülere İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz." diye konuştu.

Sayan, daha sonra Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere gönderdiği tıbbi yardım ile Türk milletinin yardımseverliğini kaleme aldığı mektubu, basın mensuplarıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bin 256’ya yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 566'ya çıktı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması nisan sonunda kaldırılıyor

Benzer haberler

TEB'den ücretsiz maske teminine ilişkin açıklama

TEB'den ücretsiz maske teminine ilişkin açıklama

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Trump ve Hollywood yıldızlarına maske gönderecek

İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme

Trump: Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem

Trump: Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz

ABD Başkanı Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim

İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim