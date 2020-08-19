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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Canan Tükelay,Hüseyin Ünlüsoy   | 19.08.2020
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 25 kişi yaralandı. 

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

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