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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Hüseyin Ünlüsoy   | 18.12.2019
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy /AA

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu Dinar ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan otobüs muavini Ömer Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.

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