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Afyonkarahisar'da servis araçları için bir yıl Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmayacak

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle, servis araçları için bir yıl Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmamasını kararlaştırdı.

Canan Tükelay   | 03.10.2020
Afyonkarahisar'da servis araçları için bir yıl Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmayacak

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, servis taşımacılığı yapan araçlara Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen Güzergah İzin Belgesi sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren okulların kapalı olması ve personel servislerinin kısmen çalışması nedeniyle kentteki 346 servis aracından, 2019 yılı Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmaması da kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren (S) ticari plakalı araç sahiplerinden bir yıllık belge ücreti olarak, 0-17 kişilik araçlar için 317 lira, 18 koltuk ve üzeri araçlar için 482 lira alınıyordu.

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