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Afyonkarahisar ve Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

Afyonkarahisar ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

Arif Yavuz   | 10.09.2020
Afyonkarahisar ve Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

Afyonkarahisar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, yurtlara alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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