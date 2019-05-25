Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Afrika'nın barış, istikrar ve kalkınma çabalarına tam destek veriyoruz'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya sahnesinde etkinliği giderek artan Afrika kıtasının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına tam destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zuhal Demirci   | 25.05.2019
'Afrika'nın barış, istikrar ve kalkınma çabalarına tam destek veriyoruz'

Ankara

Türkiye, dünya sahnesinde etkinliği giderek artan Afrika kıtasının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına tam destek veriyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümüne tekabül eden 25 Mayıs'ın Afrika Günü olarak ilan edildiği hatırlatılarak, Birliğin ve Afrika halklarının bu anlamlı günü kutlandı.

Bu gün dolayısıyla her yıl Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu yıl Afrika Günü kapsamında, 23 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Zeynep Abdi Muallim'in onur konuğu olduğu iftar programı düzenlendiği hatırlatıldı.

Etkinlik vesilesiyle, Ankara'daki Afrika ülkelerinin büyükelçi eşlerinin katkılarıyla hazırlanan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımının da yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya sahnesinde etkinliği giderek artan Afrika kıtasının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına tam destek veriyoruz. Afrika Ortaklık Politikamız doğrultusunda ve 2020'de ülkemizde yapılması öngörülen 3. Türkiye-Afrika Zirvesi'ne giden süreçte, Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye ve dayanışma sergilemeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Afrikalılara yardım eli uzatan bir gönüllü

Afrikalılara yardım eli uzatan bir gönüllü

Emine Erdoğan'dan 'Afrika Günü' iftarı

Ramaphosa yeniden Güney Afrika devlet başkanı olarak seçildi

'Başarımızı önce insan yaklaşımına borçluyuz'

'Başarımızı önce insan yaklaşımına borçluyuz'
Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı
DSÖ’den Emine Erdoğan’a özel davet

DSÖ’den Emine Erdoğan’a özel davet