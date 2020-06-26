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Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 350 bin 522'ye yükseldi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 350 bin 522'ye yükseldi.

Ömer Erdem   | 26.06.2020
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 350 bin 522'ye yükseldi

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 756 artarak 350 bin 522'ye çıktı. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 214 artışla 9 bin 103 oldu.

İyileşen hasta sayısı ise 168 bin 752 olarak bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 533 ölümle Mısır'da görülürken toplam vaka sayılarının yaklaşık 3'te biri Güney Afrika'da kaydedildi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

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