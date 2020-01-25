Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesinde göçük altında kalan 5 yaşındaki bir çocuk çıkartılıyor Elazığ’ın Sürsürü mahallesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Türkiye

AFAD'dan deprem bölgesine 4 milyon lira acil yardım ödeneği

AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

Zafer Çakmak   | 25.01.2020
AFAD'dan deprem bölgesine 4 milyon lira acil yardım ödeneği

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişi sayısının 29 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından 1466 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi. 

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdüğü vurgulanan açıklamada, AFAD Başkanlığının bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi. 

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 280 teknik personel ile 4 aracın görev yaptığı, şimdiye kadar 1323 binanın incelendiği ve 328'inin hasarsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem bölgesine 4 milyon lira acil yardım ödeneği

AFAD depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı

AFAD depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı
AFAD: Depremde yaralı sayısı 1234 oldu

AFAD: Depremde yaralı sayısı 1234 oldu
AFAD: Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamalı

AFAD: Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamalı