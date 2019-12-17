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AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu

Sosyal medyada paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yer alıyor.

Orhan Onur Gemici   | 17.12.2019
AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde olmaya devam edeceğiz." notuyla paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri anlatılıyor.

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