AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu
Sosyal medyada paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yer alıyor.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde olmaya devam edeceğiz!#AFAD10Yaşında🎂 pic.twitter.com/MAlFBc2OPU— AFAD (@AFADBaskanlik) December 17, 2019
"İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde olmaya devam edeceğiz." notuyla paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri anlatılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.