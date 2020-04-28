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AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 33 bin 708'i tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurtlarda karantinaya alınan 62 bin 854 kişiden 33 bin 708'inin tahliye edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.04.2020
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 33 bin 708'i tahliye edildi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 77 ildeki 153 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 62 bin 854 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 33 bin 708'e ulaştı.

Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında bin 994 AFAD personeli görev aldı.

Pandemi sürecinde, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında bin 97 AFAD personeli 446 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 61 milyon 358 bin 214 lira oldu.

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