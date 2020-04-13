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AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon liradan fazla harcadı

AFAD, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 13.04.2020
AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon liradan fazla harcadı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği ifade edildi.

Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1037 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı kaydedildi.

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