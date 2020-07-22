Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
118,042.00
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AFAD ile EGM arasında afet ve acil durumalara ilişkin iş birliği protokolü

Özel Harekat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığından 1628 personele profesyonel arama-kurtarma eğitimi verilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 22.07.2020
AFAD ile EGM arasında afet ve acil durumalara ilişkin iş birliği protokolü

Ankara

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD'da düzenlenen programa, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla imzalanan protokol ile arama-kurtarma ve diğer alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol kapsamındaki eğitimlerle, afet ve acil durumlarda AFAD personeliyle koordinasyon içinde çalışılması, afete daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, özel harekat ve takviye kuvvet personelinin arama ve kurtarma faaliyetlerinde daha etkin rol alması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Özel Harekat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığından belirlenen 1628 personele profesyonel arama-kurtarma eğitimi verilerek ülkenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi arttırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Kovid-19 önlemlerini açıkladı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 380 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

AFAD ile EGM arasında afet ve acil durumalara ilişkin iş birliği protokolü

AFAD ile EGM arasında afet ve acil durumalara ilişkin iş birliği protokolü

Özel harekat polisleri afetlerde de vatandaşın yardımına koşacak

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Emniyet Genel Müdürlüğünden '15 Temmuz toplantısı' iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden '15 Temmuz toplantısı' iddialarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 'Ayasofya' protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 'Ayasofya' protokolü imzalandı
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu