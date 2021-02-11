Euro
8.53
Dolar
7.03
BIST 100
1,545.59
Altın
1,836.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Muhammed Boztepe   | 11.02.2021
AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

AFAD Başkanlığında gerçekleşen imza törenine, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ile diğer ilgiler katıldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, bu yılın "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini, toplumun tüm kesimleri, kamu kurumları, yerel yönetim ve üniversitelere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat ederek, afet farkındalık eğitimlerini yıl boyunca sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Bozkurt, afet farkındalığı eğitimleri konusunda iş birliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş da böyle bir projede bulundukları için onur duyduklarını dile getirdi.

Yaptığı çalışmalardan dolayı AFAD'a teşekkür eden Karataş, ASELSAN olarak AFAD'ın yaptığı tüm projelerde paydaş olmak için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Bozkurt ile Karataş protokolü imzaladı.

ASELSAN personeli AFAD gönüllülük sistemine teşvik edilecek

Protokol kapsamında, ASELSAN personelinin AFAD gönüllülük sistemine katılması teşvik edilecek, isteklilerin AFAD gönüllüsü olması için destek verilecek.

Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak tüm yazılı, görsel, işitsel materyalin tasarım ve içeriği AFAD tarafından hazırlanacak.

İki kurum arasında uzaktan/yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerin organizasyonu yapılacak, teknik altyapı ve ekipman sağlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koca, yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin aşılanmaya başlanacağını bildirdi
İngiltere'de görülen Kovid-19 mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 483 bini geçti
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
AstraZeneca Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek

Benzer haberler

AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı

AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD: İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı

AFAD: İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı
ASELSAN, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak

ASELSAN, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak