Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem
logo
Türkiye

AFAD: Elazığ'da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.

Muhammed Boztepe   | 24.01.2020
AFAD: Elazığ'da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesinde 20.55’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Daha sonra bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtilen açıklamada, "İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller kara yoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. 

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var

Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var

Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajları

Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi
AFAD: Elazığ'da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir

AFAD: Elazığ'da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir
Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı

Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı