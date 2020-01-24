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Etimesgut Askeri Havaalanından ekipler deprem bölgesine sevk edilmek üzere kargo uçağına yükleniyor. Elazığ'da deprem
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AFAD: Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhammed Boztepe   | 24.01.2020
AFAD: Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, toplam artçı sayısının 60 olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır. Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Güncel durumda elektrik ve doğal gaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Türk Kızılay bölgeye 31 personel, 6 ikram aracı, 5 öncü haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak tırı sevk etmiştir."

Açıklamada, 493 arama kurtarma personelinin bölgeye sevkedildiği bildirildi.

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