AFAD: Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.
- Elazığ'daki deprem çevre illerde de hissedildi
- İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem açıklaması
- Elazığ'daki deprem Suriye’de de hissedildi
- Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajları
- Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı
- THY: Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek
- AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli
- Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği
- Hulusi Akar ve Mustafa Varank'dan deprem açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
- Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı
- Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi
- Malatya Valisi Baruş: Pütürge'de 400 kişi kapasiteli yurt vatandaşlara açıldı
Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, toplam artçı sayısının 60 olduğu bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır. Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Güncel durumda elektrik ve doğal gaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Türk Kızılay bölgeye 31 personel, 6 ikram aracı, 5 öncü haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak tırı sevk etmiştir."
Açıklamada, 493 arama kurtarma personelinin bölgeye sevkedildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.