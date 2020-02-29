AFAD Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmaları paylaştı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgede ilk bir ayda yapılan çalışmalar detaylı şekilde hazırlanan video ile anlatıldı.
Ankara
AFAD'ın Twitter hesabından, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk bir ayda yapılanlar" başlığıyla video paylaşıldı.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk 1 ayda yapılanlar:— AFAD (@AFADBaskanlik) February 29, 2020
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Videoda, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.