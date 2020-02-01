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Türkiye

AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.

Barış Gündoğan   | 01.02.2020
AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu bildirildi.

Paylaşımda AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

Sivrice'de 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı video 1 dakika 6 saniye sürüyor.

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