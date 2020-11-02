Euro
9.81
Dolar
8.43
BIST 100
1,133.59
Altın
1,893.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi Doğanlar Apartmanı Rıza Bey Apartmanı İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti işyeri kameralarına yansıdı
logo
Türkiye

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir

AFAD Başkanı Güllüoğlu, depremzedelere çağrıda bulunarak kalacak yeri olmayan bütün vatandaşların barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebileceğini açıkladı.

Hamdi Çelikbaş   | 02.11.2020
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler." ifadesini kullandı.

İzmir'deki binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezlerinin de hazır olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin." uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bin 505'e yükseldi
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı

Benzer haberler

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir

'Pelerinsiz kahramanlar'ın barınma ve koordinasyon merkezi AA tarafından görüntülendi

İzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespiti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum
DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı