AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Dünyanın neresinde acil bir kriz olursa biz oradayız. Bazen bu afet, bazen de başka türlü bir acil kriz olabiliyor." dedi.

KASTAMONU

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Dünyanın neresinde acil bir kriz olursa biz oradayız. Bazen bu afet, bazen de başka türlü bir acil kriz olabiliyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından dördüncü kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında "Değerler Kampı"nın kapanış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Güllüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD olarak ülkenin, devletin ve milletin uluslararası insani yardım aktörü olarak çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışmaları bulunduğuna işaret eden Güllüoğlu, "Bir taraftan Suriye içinde insani faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir yandan Bangladeş'te, bir ekibimiz Myanmar'dan göç etmek zorunda kalan 1 milyon insan için faaliyetlerini devam ettiriyor. Yemen'de, Filistin'e yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Dünyanın neresinde acil bir kriz olursa biz oradayız. Bazen bu afet, bazen de başka türlü bir acil kriz olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta AFAD olarak Yemen'de olduklarını belirten Güllüoğlu, "Yemen'de 2019 rakamlarına göre 24 milyon insan, ihtiyaç sahibi. Bu da nüfusun yüzde 80'ine denk geliyor. Fakir olan Yemen, yaşanan iç savaşla beraber iyice kötü duruma geldi. Bu durumdan sivil halk etkileniyor. UNICEF tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda, 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü ifade edilmişti. Bu durum artarak devam ediyor. Bizim de başta gıda olmak üzere çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"İnsani yardım anlamında bize ne görev düşerse hazırız"

İnsani yardımlara hazır olduklarını dile getiren Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgelerinde insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni süreçlerde de olası insani yardım ihtiyacına dair kendi hazırlıklarımızı yaptık. Oradaki kadınların, çocukların krizden en az şekilde etkilenmesi için başta gıda olmak üzere diğer insani ihtiyaçlarını gidermek üzere faaliyetlerimiz var. Hem Mümbiç hem de Fırat için ilgili kuruluşların yaptığı hazırlıklar var. Bizim hazırlığımız var ama esas diğer ilgili kuruluşlarımızın hazırlıkları daha ön palanda. Onlardan sonraki süreçte bizim neler yapabileceğimiz ve bize düşen ihtiyaç belli olacak. Daha önceki dönemlerde gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı harekatlarında süreç işlerken biz hazırlıklarımızı daha net gördük ve yapabildik. Bundan sonra da süreç yürüdükçe bize düşen görevleri göreceğiz. İnsani yardım anlamında bize ne görev düşerse hazırız."

"AFAD dünyanın birçok noktasındaki krizlerde ortaya koyduğu çalışmalarla öne çıkan bir kuruluş oldu"

Güllüoğlu, AFAD'ın dünya çapında bilinirliğinin arttığını vurgulayarak, "AFAD esasında bir afet yönetim kuruluşu. Suriye krizinden sonra kurduğumuz kamplarla hem afet hem de insani yardımlar konusunda bilinirlik seviyesi arttı. AFAD 10 yılık yeni bir kuruluş olmasına rağmen Suriye konusunda gösterdiği başarı ve dünyanın birçok noktasındaki krizlerde ortaya koyduğu çalışmalarla öne çıkan bir kuruluş oldu." dedi.

Verilen desteklerle yardımların artacağına dikkati çeken Güllüoğlu, "Faaliyetlerimizi sadece devletimiz adına değil, milletimiz adına da yapıyoruz. O yüzden faaliyetlerimizi yaparken bağış kampanyaları açıyoruz. Bu kampanyalara gelen her türlü desteği milletimiz adına oralara götürüyoruz. Şu anda Yemen kampanyası var. Kampanyamıza destek sağlanırsa biz de orada daha fazla insana yardım ulaştırabiliriz." diye konuştu.

Muhabir: Özgür Alantor