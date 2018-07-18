Adnan Oktar soruşturmasında 36 şüpheli adliyede

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA/İsa Terli

İSTANBUL

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın da bulunduğu şüphelilerin bir kısmının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasının yanında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına, polis kontrolünde yürüyerek, elleri plastik kelepçeli şekilde getirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra araçlara bindirildi.



Adnan Oktar, sivil araçla, diğer şüpheliler de Çevik Kuvvet aracıyla Çağlayan'daki İstanbul'daki Adalet Sarayı'na getirildi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 92'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk-Arif Yakıcı-Başak Akbulut Yazar