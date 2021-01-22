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Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak yarın hizmete açılacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak Altınşehir (Adıyaman Üniversitesi) Köprülü Kavşağı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacak.

Zeynep Canlı   | 22.01.2021
Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak yarın hizmete açılacak

Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen Nemrut Dağı ile önemli turizm merkezleri arasında yer alan Adıyaman ve Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi sınai ve ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı büyükşehirlerin arasında geçiş noktası olması bakımından bölgesel ulaşımda da önem arz ediyor.

Altınşehir Köprülü Kavşağı ile şehirlerarası transit trafiği alt geçide alınırken, proje 2x2 şeritli bölünmüş yol standardında yapıldı. 

Projeyle yerli ve yabancı turizm açısından önem arz eden Adıyaman'ın trafik hacmi rahatlatılarak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak yarın hizmete açılacak

Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak yarın hizmete açılacak