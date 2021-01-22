Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak yarın hizmete açılacak
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Adıyaman'ın trafik yoğunluğunu azaltacak Altınşehir (Adıyaman Üniversitesi) Köprülü Kavşağı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacak.
Ankara
Altınşehir Köprülü Kavşağı ile şehirlerarası transit trafiği alt geçide alınırken, proje 2x2 şeritli bölünmüş yol standardında yapıldı.
Projeyle yerli ve yabancı turizm açısından önem arz eden Adıyaman'ın trafik hacmi rahatlatılarak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.