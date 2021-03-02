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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Orhan Pehlül   | 02.03.2021
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman

Ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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