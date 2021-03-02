Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Adıyaman
Ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.