Adil Öksüz'ün öğretmen yengesinin FETÖ davasında ara karar

İSTANBUL

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün yengesi tutuklu sanık Şenay Öksüz'e bulunduğu Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, dijital inceleme raporunun dosyaya ulaştığını, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını belirtti. Aynı zamanda Digitürk ve Tivibu aboneliğinin de olmadığının tespit edildiğini kaydeden Mahkeme Başkanı, sanığa, gelen evraklara karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Sanık Şenay Öksüz, öncelikle mahkeme huzurunda bizzat bulunarak heyetin gözlerinin içine bakarak konuşmak istediğini söyledi. Öksüz, 19 yıllık öğretmen olduğunu dile getirerek, "Allah'ın huzurunda masum bir insanım. Bu er ya da geç ortaya çıkacaktır. Adil Öksüz ile alakalı, soyadım nedeniyle bunları yaşadığımı düşünüyorum. Başım dik yaşadım. Allah buna şahit. Ben 2 yıldır tutukluyum, ailemi sadece cenazede görebildim." dedi.

Sağlık sorunları olduğunu kaydeden Şenay Öksüz, "Ben neden buradayım? Hayatım boyunca küçücük çocuklara dürüst insan olmayı öğrettim. Adil Öksüz'ü en son 2016 yılının ramazan ayında kayınvalidemin evinde gördüm. Ondan sonra hiç görmedim. Çok resmi ilişkilerim olan bir insandı. Beni 30 gün gözaltında tuttular, sürekli Adil Öksüz'ün nerede olduğunu sordular. Adil Öksüz nerede bilmiyorum. Yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Ne hali varsa görsün. Mehmet Öksüz de (eşi) aynı şekilde. Beni burada salıverirseniz, ailemin yanından başka gidebileceğim başka bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Öksüz'ün avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve atılı suçlamanın niteliğiyle istenilen cezanın alt ve üst sınırını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Şenay Öksüz'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Dosya, yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.