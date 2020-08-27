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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Fatih Azgın   | 27.08.2020
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

Adana

Jandarma ekiplerince, 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Gözaltındaki 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önceki gün 3 zanlı yakalanmıştı.

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