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Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Fikret Kavğalı,Yusuf Tunur   | 19.12.2020
Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu: 23 gözaltı kararı Fotoğraf: Yusuf Tunur/AA

Adana

Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.

Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

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