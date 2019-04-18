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Adana'daki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Adana'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın 5 ayrı suçtan toplam 842'şer yıl cezalandırılması talep edildi.

Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu   | 18.04.2019
Adana'daki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Adana

Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle toplam 842'şer yıl hapis cezasına çarptırılmaları yönünde görüş sundu.

Savcı, mütalaasında, tutuklu Adnan Çoban'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 18 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını, M.K, A.S. ve E.E'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini, Çiçek Karabulut'un (bombalı aracı bırakıp infilak ettiren terörist) ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunması alınan tutuklu sanıklardan Adnan Çoban, saldırıyla ilgisi ve örgütsel bir konumunun olmadığını savundu.

Kimseden herhangi bir not veya talimat almadığını ileri süren Çoban, "Bu terör örgütüyle bir alakam yoktur. Kimseden talimat almadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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