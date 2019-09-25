Euro
6.23
Dolar
5.69
BIST 100
102,618.40
Altın
1,513.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana'daki orman yangınında kundaklama iddiasına tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erol Karaoğlan   | 25.09.2019
Adana'daki orman yangınında kundaklama iddiasına tutuklama

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan orman yangınına ilişkin kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün, Dilekkaya Mahallesi'ndeki Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, yangından sonra antik kent çevresinden çıkarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığı belirlenen 2 şüpheli, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

Adana'daki orman yangınında kundaklama iddiasına tutuklama

Adana'daki orman yangınında kundaklama iddiasına tutuklama

Başakşehir'de fabrika yangını

Kırıkkale'de fabrika deposunda yangın

Bir saat önce aldığı otomobili yandı

Bir saat önce aldığı otomobili yandı

'Tuzla'daki yangın sonrası yapılan ölçümlerde olumsuz bulguya rastlanmadı'

'Tuzla'daki yangın sonrası yapılan ölçümlerde olumsuz bulguya rastlanmadı'
Meteorolojiden 'gaz salınımı' açıklaması

Meteorolojiden 'gaz salınımı' açıklaması