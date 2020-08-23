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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Türkiye

Adana'daki orman yangınında 60 ev tahliye edildi

Kozan ilçesindeki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

İsmihan Özgüven   | 23.08.2020
Adana'daki orman yangınında 60 ev tahliye edildi Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Adana

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 evin tahliye edildiğini, can kaybının olmadığını, birkaç eve sıçrayan yangının söndürüldüğünü belirtti.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz." dedi.

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